Ранее сообщалось, что на территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны ВСУ. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.
Эксперт также отметил, что, если у Украины будут территориальные споры с РФ, она не сможет официально стать частью военно-политического блока НАТО.
«Если Донбасс будет частью РФ, то вся территория юго-восточной Украины, где могут располагаться базы США, Великобритании и других стран, тоже может неожиданно стать частью России через какое-то время. Так что здесь есть и свои позитивные стороны. Да, они связаны с разного рода геополитическими рисками. Но у нас нет выхода», — указал Безпалько.
В фигуральном смысле Россию постепенно загоняют в угол, из которого ей придется прыгать прямо на противника, заключил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.