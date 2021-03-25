Если Москва примет решение признать независимость ДНР/ЛНР или включить их в свой состав, для Украины это будет означать поражение. Крымский пример показал, что воевать с Россией она не будет. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, когда ожидать агрессии Киева в Донбассе © president.gov.ua Дмитрий Песков отметил, что рост напряженности на линии соприкосновения вызывает обеспокоенность и чреват провокациями, Кремль следит за ситуацией.

Эксперт также отметил, что, если у Украины будут территориальные споры с РФ, она не сможет официально стать частью военно-политического блока НАТО.

«Если Донбасс будет частью РФ, то вся территория юго-восточной Украины, где могут располагаться базы США, Великобритании и других стран, тоже может неожиданно стать частью России через какое-то время. Так что здесь есть и свои позитивные стороны. Да, они связаны с разного рода геополитическими рисками. Но у нас нет выхода», — указал Безпалько.

В фигуральном смысле Россию постепенно загоняют в угол, из которого ей придется прыгать прямо на противника, заключил политолог.

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