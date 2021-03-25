В основном любой политик, обладающий властью, является фундаментальным оппортунистом. Не оппортунистами можно считать только революционеров до момента захвата власти. А Зеленский к ним точно не относится, утверждает эксперт.
«Зеленского можно пожалеть. Он всё больше и больше становится никем, потому что пытается понравиться всем», — сообщает Злобин.
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента так и не было.
Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит, не могут легитимно руководить.
Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, утверждает заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах.
Президенту нет дела до своей страны. Он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, утверждает эксперт.