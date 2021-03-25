Президент Украины Владимир Зеленский думает об удержании власти как о своей первоочередной задаче, и чем дальше, тем больше он становится пустым местом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американо-российский политолог Николай Злобин 23 марта

Запад бросит Зеленского, как Саакашвили — военный эксперт © пресс-служба президента Украины

«Зеленского можно пожалеть. Он всё больше и больше становится никем, потому что пытается понравиться всем», — сообщает Злобин.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента так и не было.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит, не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, утверждает заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах.

Президенту нет дела до своей страны. Он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, утверждает эксперт.