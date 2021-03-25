После распада СССР Украина резко обнищала и потеряла свое место в глобальной политике. Основная проблема заключается в том, что страна очень долго живет в такой ситуации, в то время как её соседи пытаются как можно быстрее закончить этот период, утверждает эксперт.
«Мне кажется, украинская элита всё время пытается продать страну. Двадцать пять лет она пыталась её продать России, а последние шесть лет пытается продать на Запад», — сообщает Злобин.
Эксперты говорят, что причина распространения работорговли на Украине — бедность граждан. По словам украинского политика Алексея Журавко, люди в Украине страдают от безработицы, безденежья, они практически доведены до нищеты.
Он отмечает, что в такой ситуации человек становится согласен на всё. А правоохранительные органы, по его словам, бездействуют.
Украинский политолог Алексей Якубин обращает внимание на то, что конфликт в Донбассе привел к увеличению наркопотока и транзита оружия через Украину.