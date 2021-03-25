Двадцать пять лет украинская элита пыталась продать себя России, а последние шесть лет сделала ставки на Запад. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американо-российский политолог Николай Злобин 23 марта

Польский эксперт сказал, как США используют украинского «козла отпущения» © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, украинская элита всё время пытается продать страну. Двадцать пять лет она пыталась её продать России, а последние шесть лет пытается продать на Запад», — сообщает Злобин.

Эксперты говорят, что причина распространения работорговли на Украине — бедность граждан. По словам украинского политика Алексея Журавко, люди в Украине страдают от безработицы, безденежья, они практически доведены до нищеты.

Он отмечает, что в такой ситуации человек становится согласен на всё. А правоохранительные органы, по его словам, бездействуют.

Украинский политолог Алексей Якубин обращает внимание на то, что конфликт в Донбассе привел к увеличению наркопотока и транзита оружия через Украину.