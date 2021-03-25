За время своего существования страна так и не смогла построить свою независимость, вырастить политические элиты, которые помогали бы в создании государственной идентичности и обеспечивали бы хорошие отношения с соседними странами, утверждает эксперт.
«Реальные украинские элиты, наоборот, продемонстрировали, что не заслуживают независимости. Мне уже в 2011 году было очевидно, что Украина проиграла свой суверенитет», — сообщил Вишнёвский.
После принятия множества законов под давлением Европы стало понятно, что Украина потеряла свой суверенитет, отметил украинский политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру.
Также он напомнил, что под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Кроме того, добавил эксперт, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.