Украина потеряла свой суверенитет ещё десять лет назад. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский журналист Мачей Вишнёвский 23 марта

Будни внешнего управления. Гибридный суверенитет Украины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

«Реальные украинские элиты, наоборот, продемонстрировали, что не заслуживают независимости. Мне уже в 2011 году было очевидно, что Украина проиграла свой суверенитет», — сообщил Вишнёвский.

После принятия множества законов под давлением Европы стало понятно, что Украина потеряла свой суверенитет, отметил украинский политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру.

Также он напомнил, что под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Кроме того, добавил эксперт, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.