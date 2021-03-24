Денежные поступления от трудовых мигрантов выгодны для украинской экономики, но только в краткосрочной перспективе. Об этом рассказал замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Зеленский сможет пугать своих оппонентов роспуском Верховной Рады © Facebook, Кирилл Молчанов

Эксперт отметил, что в прошлом году сумма переводов составила уже около $15 миллиардов — в разы больше, чем Украина получила от МВФ, но в долгосрочной перспективе пользы от этих поступлений не будет.

«Деньги-то присылают сюда потому, что у заробитчан здесь либо пожилые родители, либо несовершеннолетние дети. Пройдет 15 лет, и родители умрут, а дети вырастут и сами уедут за границу. Поэтому стратегически это путь в никуда, просто безвозвратное вымывание трудовых ресурсов», — пояснил Молчанов.

Более того, с этих денег платятся отчисления в Пенсионный фонд, и это также в перспективе ставит большой крест на какой-то солидарной пенсионной системе, на которую просто не будет денег, заключил собеседник издания.

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