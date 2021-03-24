Российско-американским отношениям еще есть куда ухудшаться, так как точка невозврата пока не пройдена. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко

Польский эксперт рассказал о важных преимуществах России в борьбе с США © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ | Перейти в фотобанк

«Конечно, есть куда ухудшаться, поскольку в данной ситуации Россия отреагировала достаточно, мне кажется, правильно, президент России отреагировал с иронией. Главное, что не было симметричности ответов», — рассказал эксперт.

Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей.

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.