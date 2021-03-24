На сегодняшний день и российская, и украинская экономики ощутили негативные последствия от ухудшения отношений Москвы и Киева. В Донбассе идет война, которая подогревается из Вашингтона и создает нестабильность как в России, так и на Украине.
«Конечно, есть куда ухудшаться, поскольку в данной ситуации Россия отреагировала достаточно, мне кажется, правильно, президент России отреагировал с иронией. Главное, что не было симметричности ответов», — рассказал эксперт.
Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей.
Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.
После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества.