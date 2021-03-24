Если Америка и смягчит свою позицию по «Северному потоку», это будет связано не столько с Россией или с европейскими интересами, сколько с переосмыслением энергетической стратегии самих Соединенных Штатов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить своему немецкому коллеге о санкциях за участие в трубопроводе.

Эксперт отметил, что Джо Байден и его команда еще не знают, как эта стратегия будет выглядеть в ближайшее время, все помнят обещания Байдена о зеленой энергетике, которые он использовал во время предвыборной гонки.

«Если все это будет реализовано, то Америке не будет смысла давить на Европу, ведь она давит на нее не из-за России, а из-за продвижения своих бизнес-интересов в этом регионе. Если обещания Байдена будут реализованы, то в этом не будет нужды. Америка снова прекратит экспорт энергоресурсов, как это было до недавнего времени, и тогда давление против «Северного потока» теряет особый смысл», — указал Корнилов.

Политолог добавил, что Европа завершит строительство «Северного потока-2», но затем потребуются еще годы для того, чтобы германское правительство смогло каким-то образом ослабить эту хватку американцев и позволить запустить этот проект.

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