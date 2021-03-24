Главной причиной раздора между основными странами старой Европы и США действительно является «Северный поток-2» — российско-европейский проект. Но несмотря на оказанное Вашингтоном давление, власти Европы сделают все, чтобы его достроить. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока — 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить своему немецкому коллеге о санкциях за участие в трубопроводе.

Эксперт отметил, что мы видим порой даже отчаянные действия и заявления германских властей и бизнес-кругов, которые пытаются любой правдой и неправдой достроить «Северный поток» с минимальными потерями для себя.

По его словам, США давят на Европу все активнее, и Европа пытается каким-то образом откупиться от этого давления, предлагает различные прожекты, которые устроили бы Штаты, с тем чтобы хотя бы на какое-то время они ослабили свое давление по поводу «Северного потока».

«Я не думаю, что эта тактика в ближайшее время претерпит изменения. Я, конечно, надеюсь, что немцы с австрийцами все-таки доведут проект до завершения его строительства, а вот дальше действительно, видимо, потребуются еще годы для того, чтобы германское правительство смогло каким-то образом ослабить эту хватку американцев и позволить запустить этот проект», — указал Корнилов.

Политолог добавил, что, если Америка и смягчит свою позицию по «Северному потоку», это будет связано не столько с Россией или тем более с европейскими интересами, сколько с переосмыслением энергетической стратегии самих Соединенных Штатов.

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