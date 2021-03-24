«Многие немцы пишут письма в редакции газет: против России ведется крестовый поход, а где нам, немцам, русские-то угрожают? Вопрос с Крымом? Но это далеко от Германии. При этом это единственный случай, когда было можно говорить о каком-то противостоянии. Где Россия нам угрожает?», — указал эксперт.
Западные лидеры из-за подобных вопросов в трудном положении, потому что они должны объяснить свою антироссийскую риторику и введение санкций против России, поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры якобы вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой», сетует Рар.
А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, хотя это факт, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.