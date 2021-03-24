Когда в Германии обсуждается очередной скандал с «отравлением Скрипалей» или «делом Навального», простые немцы сомневаются в том, действительно ли Россия представляет для них угрозу. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Западные лидеры из-за подобных вопросов в трудном положении, потому что они должны объяснить свою антироссийскую риторику и введение санкций против России, поэтому они и придумали весь этот нарратив, что русские хакеры якобы вмешались в американские выборы или залезли в архивы Бундестага, и все это муссируется до бесконечности, пока это не становится «правдой», сетует Рар.

А то, что сами американцы вмешиваются в выборы и занимаются прослушкой, в том числе и Ангелы Меркель и других союзников, забыто, хотя это факт, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.