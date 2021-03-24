По словам биолога, пока люди не могли объяснить какие-то явления в жизни, опираясь на научные данные, они верили во всевозможные проявления магии — колдовство, сглаз и порчу.
«В давние времена без лабораторий, анализов и даже рентгена эти причины в основном были неочевидными. Поэтому люди объясняют ситуацию, как могут: «Кто-то позавидовал, да и сглазил злым глазом», — отметила Озерна.
Однако, если не отрываться от реальности, можно увидеть, что у загадочных явлений есть логические причины, не связанные с суевериями.
Например, родственники ребенка могут пытаться защитить его, прикалывая ему булавку на одежду или повязывая красную нить на запястье, но это не спасет от проблем, подчеркнула биолог.
В жаркий день маленький ребенок может внезапно закатить вечером истерику. И здесь причина не в сглазе, а в сложностях с терморегуляцией в детском возрасте. Из-за этого ребенок недостаточно пьет и не уходит с палящего солнца в тень, поэтому в итоге может пострадать от теплового удара.
Кроме того, существует синдром внезапной детской смерти (СВДС), который иногда в народе объясняют «слишком большой радостью» родных за ребенка. Это объяснение также не имеет ничего общего с реальностью. Этот термин включает различные причины смерти младенца: случайное удушье во сне, врожденные патологии сердца, проблемы с дыханием из-за появления у ребенка генных мутаций.
Биолог подчеркнула, что тут никакие красные нити или булавки не помогут.
«Для снижения риска внезапной смерти младенца матери советуют не курить во время беременности и после рождения, избегать пассивного курения, укладывать ребенка спать на спине на достаточно жестком матрасике, отдельно от взрослых», — посоветовала биолог.