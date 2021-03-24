Некоторые люди верят в возможность сглаза, потому что пытаются объяснить себе мир с магической точки зрения. Об этом на днях рассказала в издании Liga.Life украинский биолог Дарья Озерна

По словам биолога, пока люди не могли объяснить какие-то явления в жизни, опираясь на научные данные, они верили во всевозможные проявления магии — колдовство, сглаз и порчу.

«В давние времена без лабораторий, анализов и даже рентгена эти причины в основном были неочевидными. Поэтому люди объясняют ситуацию, как могут: «Кто-то позавидовал, да и сглазил злым глазом», — отметила Озерна.

Однако, если не отрываться от реальности, можно увидеть, что у загадочных явлений есть логические причины, не связанные с суевериями.

Например, родственники ребенка могут пытаться защитить его, прикалывая ему булавку на одежду или повязывая красную нить на запястье, но это не спасет от проблем, подчеркнула биолог. Рождаемость на Украине за десять лет снизилась на 40% © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

В жаркий день маленький ребенок может внезапно закатить вечером истерику. И здесь причина не в сглазе, а в сложностях с терморегуляцией в детском возрасте. Из-за этого ребенок недостаточно пьет и не уходит с палящего солнца в тень, поэтому в итоге может пострадать от теплового удара.

Кроме того, существует синдром внезапной детской смерти (СВДС), который иногда в народе объясняют «слишком большой радостью» родных за ребенка. Это объяснение также не имеет ничего общего с реальностью. Этот термин включает различные причины смерти младенца: случайное удушье во сне, врожденные патологии сердца, проблемы с дыханием из-за появления у ребенка генных мутаций.

Биолог подчеркнула, что тут никакие красные нити или булавки не помогут.

«Для снижения риска внезапной смерти младенца матери советуют не курить во время беременности и после рождения, избегать пассивного курения, укладывать ребенка спать на спине на достаточно жестком матрасике, отдельно от взрослых», — посоветовала биолог.