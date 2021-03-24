Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива 24 марта прокомментировал изданию «Гордон» «хайп» из-за того, что он готовится защитить диссертацию на степень доктора наук

По словам Кивы, он всю жизнь занимается укреплением себя как личности и самовоспитанием. Депутат подчеркнул, что у него три высших образования.

«Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития. Не могу понять, что так взбудоражило общество, почему этот вопрос так остро стоит на повестке дня?» — удивился Кива.

Депутат назвал хайпом шумиху вокруг его стремления к знаниям. Он пообещал оповещать СМИ и в тех случаях, когда будет «крестить детей или мыть руки после туалета». Украинский депутат Кива объяснил, почему не будет прививаться «индийской мочой» © Facebook/Илья Кива

Ранее Министерство образования представило перечень кандидатов на степень доктора наук. Согласно информации на сайте Минобра, Кива представит диссертацию на тему «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».