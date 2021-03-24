Советник президента Украины Виктория Страхова открыто обвинила главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и его соратницу Марию Барабаш в работе на торговых монополистов. Об этом 24 марта она написала в Facebook

В частности, она потребовала от Барабаш опубликовать полную запись совещания с участием Саакашвили и президента Владимира Зеленского, раз она без ведома участников вела запись.

«Насколько понимаю, ты хоть и не ставила в известность участников вчерашней встречи, но сделала ее аудиозапись. При этом слова, что Вы с Михо подставляете президента Владимира Зеленского, почему-то считаешь "посланием президента"… Призываю тебя опубликовать в полном объеме аудиозапись, которую ты сделала вчера. Мы за информационную открытость, прозрачность и с заботой о людях и малом бизнесе, а не торговых сетях», — обратилась Страхова к Барабаш.

Речь идет об идее искусственного ограничения размера комиссии за возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами (эквайринг).

Как сообщает Forbes Ukraine, эквайринг заберет у банков до 60% комиссионных доходов, которые они тратят на «кэшбек» и поддержку платежной инфраструктуры. Торговцы сетуют на то, что на рынке де-факто сформировалась монополия международных платежных систем и государственных банков. При этом банковский сектор считает любое искусственное регулирование вредным.