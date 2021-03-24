Как сообщается, пожилые супруги, нуждающиеся в лифте, требуют демонтажа пристройки, потому что на третий этаж выехать невозможно.
Причем жители 113 квартиры замуровали лифт еще шесть лет назад, когда он был неисправным. Однако месяц назад его отремонтировали, и соседи по подъезду, у которых согласия на такое переоборудование жилищного пространства не спрашивали, решили добиться доступа к подъемнику.
В Объединении совладельцев многоквартирного дома заявили, что заниматься демонтажом незаконно построенных стен не будут.
Пенсионеры также обращались к участковому, в муниципальную полицию и в городской совет — ни из одной инстанции реакции не последовало.