В апреле тарифы на электроэнергию для населения Украины не изменятся. Об этом на заседании правительства 24 марта заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

«Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, то есть 1,68 грн за кВт», — объявил он.

При этом, по словам Шмыгаля, госкомпания «Энергоатом» сможет работать на свободном конкурентном рынке, что даст ей средства для проведения ремонта на объектах и модернизации АЭС.

В конце 2020 года Кабмин отменил льготный тариф на оплату электроэнергии для населения. До 31 марта был установлен фиксированный тариф для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн за кВт.

Ранее действовал льготный тариф — 90 коп./кВт·час за первые 100 киловатт·часов для бытовых потребителей.