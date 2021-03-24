Участница 11-го сезона шоу «Холостяк» Анна Богдан, представившаяся продюсерам проекта как бывшая супруга экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, объяснила, зачем оставила фамилию бывшего. Слова девушки 24 марта процитировал Showbiz.24

Участница шоу пообещала подписчикам ответить на все вопросы, которые они зададут. В ходе этой «беседы» она уже сообщила, что на проекте заразилась коронавирусом. Чуть позже один из фолловеров девушки решил поинтересоваться, зачем она афиширует замужество, бывшее когда-то тайным.

«Почему не поменяли фамилию? Послушаем Ваши отговорки. Удивите», — написал подписчик.

«Почему отговорки? Так делают многие женщины нашей страны. Во-первых, я не хотела заниматься сменой документов, во-вторых, в нашей стране много женщин с фамилией Богдан, это не значит, что все они были замужем за Андреем Богданом», — ответила участница «Холостяка».

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«Чуть не умерла от страха»: полуголую Пугачеву застукали с любовником в Харькове © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Анна Богдан станет избранницей нового «холостяка», харьковского бизнесмена Михаила Заливако.

Пользователи шутят, что Богдану как никому выгодно, чтобы новый союз его бывшей супруги оказался удачным, так как долгое время об отношениях, а уж тем более о браке экс-главы Офиса президента Украины никому не было известно.

Андрей Богдан — украинский политический деятель, работавший с ныне действующим главой Украины Владимиром Зеленским с этапа его выдвижения на должность. Позже Богдан стал руководителем Администрации главы государства, а потом и Офиса президента Украины, куда его назначили в июне 2019 года.

Доподлинно известно лишь об одном официальном браке Богдана, где родились четыре дочери, но семья распалась в 2019 году. Девушку Анну, пришедшую на шоу, СМИ назвали тайной супругой политика, но сам он этот союз не комментировал.