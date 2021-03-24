Радикалы из «Нацкорпуса» атаковали киевскую заправку сети АЗС Glusco, которые в СМИ связывают с сопредседателем партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time 24 марта

В среду, 24 марта, представители «Нацкорпуса» устроили рейд по заправкам Glusco, обвиняя Медведчука в финансировании терроризма и призывая усилить санкции против него.

Одну из них, по адресу проспект Победы, 59, просто уничтожили, отмечает Telegram-канал. СБУ нагрянула с обысками на заправки друга Медведчука — СМИ © из открытых источников

В видеоролике с места событий видно, что все здание покрыто надписями, сделанными красной краской.

«И вот интересно — а этим, "Нацкорпусу", за нападение на АЗС будет что-то? Рассказывают про "за идею", "враг" и т.д. Но это ведь тоже хулиганство. Чем они лучше? Или под ОП — "неправильное" хулиганство, а здесь — "правильное"?» — говорится в комментарии к ролику.

Ранее, 11 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах АЗС Glusco. В них изъяли документы и компьютеры. Представители сети отрицают свою связь с Медведчуком.

Ранее радикалы, поддерживающие приговоренного к тюремному сроку националиста Сергея Стерненко, разрисовали краской задние Офиса президента на акции в поддержку активиста.