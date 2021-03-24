В среду, 24 марта, представители «Нацкорпуса» устроили рейд по заправкам Glusco, обвиняя Медведчука в финансировании терроризма и призывая усилить санкции против него.
Одну из них, по адресу проспект Победы, 59, просто уничтожили, отмечает Telegram-канал.
В видеоролике с места событий видно, что все здание покрыто надписями, сделанными красной краской.
«И вот интересно — а этим, "Нацкорпусу", за нападение на АЗС будет что-то? Рассказывают про "за идею", "враг" и т.д. Но это ведь тоже хулиганство. Чем они лучше? Или под ОП — "неправильное" хулиганство, а здесь — "правильное"?» — говорится в комментарии к ролику.
Ранее, 11 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах АЗС Glusco. В них изъяли документы и компьютеры. Представители сети отрицают свою связь с Медведчуком.
Ранее радикалы, поддерживающие приговоренного к тюремному сроку националиста Сергея Стерненко, разрисовали краской задние Офиса президента на акции в поддержку активиста.