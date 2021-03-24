На Украине подвели итоги первого карантинного года, выяснив, какие ролики на YouTube граждане страны стали чаще смотреть в пандемию. О результатах 24 марта написала «КП в Украине»

Русскоговорящие: названы самые дорогие блогеры Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

При этом украинский сегмент задал довольно нетипичные карантинные тренды, а именно, в отличие от большинства других стран, на Украине больше стали смотреть YouTube-видео из походов и обучающие ролики по рафтингу, такое смотрели на 80% чаще, а ролики с рыбалки искали вдвое чаще, чем в докарантинное время.

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Кроме того, возрос спрос на образовательный контент, больше всего по физике, математике и химии, а время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире в целом и на Украине в частности выросло в 10 раз. Все это дало толчок к развитию украинских каналов, которые за год «приросли» примерно на 35%.

Более популярными украинские ролики в карантин стали и у иностранных зрителей. Чаще всего их смотрят в Индии, Бразилии, Индонезии, США, на Ближнем Востоке и в странах Европейского союза. Речь, конечно, идет не только об украиноязычных видео, но и о контенте на русском и английском языках.