В карантинный период у украинских пользователей возрос спрос на обучающие и развивающие видео, в частности, домашние тренировки стали смотреть чаще на 340%, ролики с медитациями — на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.
При этом украинский сегмент задал довольно нетипичные карантинные тренды, а именно, в отличие от большинства других стран, на Украине больше стали смотреть YouTube-видео из походов и обучающие ролики по рафтингу, такое смотрели на 80% чаще, а ролики с рыбалки искали вдвое чаще, чем в докарантинное время.
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Кроме того, возрос спрос на образовательный контент, больше всего по физике, математике и химии, а время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире в целом и на Украине в частности выросло в 10 раз. Все это дало толчок к развитию украинских каналов, которые за год «приросли» примерно на 35%.
Более популярными украинские ролики в карантин стали и у иностранных зрителей. Чаще всего их смотрят в Индии, Бразилии, Индонезии, США, на Ближнем Востоке и в странах Европейского союза. Речь, конечно, идет не только об украиноязычных видео, но и о контенте на русском и английском языках.