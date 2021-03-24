«Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией — "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», — заявил Данилов.
Он также сказал, что украинские власти максимально обеспечивают избирательное право на территориях, граничащих с ЛДНР, и заявления о том, что где-то выборы не состоялись из-за нежелания власти их проводить, являются якобы манипулятивными.
Донбасс как регион появился в XVIII веке в Российской империи и включал в себя восточную часть Екатеринославской, южную часть Харьковской губернии, а также юго-западную часть области Войска Донского. Название является сокращением от Донецкого угольного бассейна.
В 2014 году после госпереворота на Украине на территории Донбасса образовались Донецкая и Луганская Народные Республики.