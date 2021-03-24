Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что называть Донецкую и Луганскую области Донбассом неправильно, так как это слово — нарратив, навязанный Россией. Он сказал об этом во время форума, трансляция которого велась в Facebook 24 марта

Юзовка до Сталино. Рождение столицы Донбасса © drkm-dnr.ru

Он также сказал, что украинские власти максимально обеспечивают избирательное право на территориях, граничащих с ЛДНР, и заявления о том, что где-то выборы не состоялись из-за нежелания власти их проводить, являются якобы манипулятивными.

Донбасс как регион появился в XVIII веке в Российской империи и включал в себя восточную часть Екатеринославской, южную часть Харьковской губернии, а также юго-западную часть области Войска Донского. Название является сокращением от Донецкого угольного бассейна.

В 2014 году после госпереворота на Украине на территории Донбасса образовались Донецкая и Луганская Народные Республики.