Депутат Европарламента от Франции Жан-Лин Лакапель уверен, что в 2014 году крымчане провели легитимный референдум и сделали выбор в пользу России. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости 24 марта

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против троих депутатов Европарламента — граждан Франции Виржини Жорона, Жан-Лин Лакапеля и Филиппа Оливье.

«Меня проинформировали о ситуации украинские спецслужбы, поэтому вчера я не удивился, узнав, что в отношении меня были введены санкции за посещение Крыма в июне прошлого года. Мы были в России по приглашению правительства РФ в качестве наблюдателей за избирательным процессом на консультациях по проекту новой конституции [РФ]. В рамках этого мы провели день в Крыму. Очевидно, этим были недовольны в Киеве. Мы, конечно, были там не для того, чтобы вмешиваться в непростые отношения между Украиной и Россией… Крымчане на референдуме выбрали Россию. Я уважаю демократическую жизнь и всеобщее избирательное право. Народ обладает суверенными правами. И точка», — сказал Лакапель.

Крым российский. Что дал полуостров России

«Я имею в виду санкции между ЕС и РФ. Мы создаем ненужное напряжение по идеологическим причинам. Россия является потенциальным союзником Европы. Мы могли бы вместе выступить в качестве противовеса таким великим державам, как Китай и США. Мы могли бы увидеть развитие экономического и политического сотрудничества, но мы не видим, чтобы что-то осуществлялось на практике», — добавил он.

Санкции в отношении депутатов введены на 3 года.