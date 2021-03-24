Столтенберг назвал отношения Запада с Россией сложными.
По его словам, российские власти усиливают «репрессивные» меры внутри страны и «агрессивно» ведут себя за ее пределами.
«Россия продолжает наращивание военной мощи от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики», — заявил генсек НАТО.
Столтнеберг также признал, что блок НАТО не смог сформировать единую позицию по проекту трубопровода «Северный поток — 2».
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Константин Сивков, Североатлантический альянс не рискнет вмешиваться в гипотетический военный конфликт России и Украины из-за Донбасса.