Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия дестабилизирует ситуацию в постсоветских странах, в том числе на Украине, в Грузии и Молдавии. Об этом он заявил 24 марта по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД Альянса

Отношения ЕС и России уничтожены Брюсселем из-за Украины © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

По его словам, российские власти усиливают «репрессивные» меры внутри страны и «агрессивно» ведут себя за ее пределами.

«Россия продолжает наращивание военной мощи от Балтийского до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземноморья до Арктики», — заявил генсек НАТО.

Столтнеберг также признал, что блок НАТО не смог сформировать единую позицию по проекту трубопровода «Северный поток — 2».

Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Константин Сивков, Североатлантический альянс не рискнет вмешиваться в гипотетический военный конфликт России и Украины из-за Донбасса.