Украинская певица Тина Кароль призналась в эфире программы «ЖВЛ», которая 23 марта вышла на канале «1+1», что не умеет готовить, при этом любит нестандартные блюда

Оказалось, что артистка, собираясь на работу, берет с собой контейнеры с едой, хоть и не готовит их содержимое.

«Я не умею готовить. И собираю себе еду уже готовую заранее. Но что меня научили недавно — это солить ягоды. Это очень вкусно! Здесь у меня авокадо, орехи, семечки, кладу голубику и добавляю гималайскую соль. Она не такая соленая, как обычная соль. Соленая голубика — ммм… в этом что-то есть», — показала Кароль свой рабочий перекус.

Тина Кароль объяснила, зачем разговаривает с плюшевой пандой © Тина Кароль/Инстаграм

Певица также рассказала, что очень любит поесть, особенно ей нравятся хлеб и сладости, и даже пошутила, что если кто-то не знает, что ей дарить на день рождения, то может смело выбирать сладости с кремом. Но, уточнила артистка, как бы ни была сильна ее тяга к выпечке, приходится серьезно ограничивать себя из-за склонности к быстрому набору веса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ: ГАЛКИНА ОБВИНИЛИ В ИСКУССТВЕННОМ «ОМОЛОЖЕНИИ» ПУГАЧЕВОЙ.

Не так давно певица рассказала, что после поездки в Намибию решила отказаться от мяса и по сути стала веганом, а в ближайшее время, уточнила исполнительница, она собирается в путешествие в Непал, где планирует восход на Эверест.