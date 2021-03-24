«Власть планирует выплатить ФОПам и представителям предприятий, пострадавших в результате введения карантина в "красных" зонах, по 8000 грн, — сказал [премьер Денис] Шмыгаль на заседании правительства», — говорится в сообщении депутата, который уже традиционно присутствует на заседаниях правительства.
Ранее предприниматели на митингах требовали разъяснений, почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное.
На Украине последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Второй день подряд фиксируется рекордное число смертей с начала пандемии. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп.
Согласно результатам соцопроса, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.