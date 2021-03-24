Кабинет министров Украины выплатит ФОПам по 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) в качестве поддержки из-за введения карантина. Об этом 24 марта сообщил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко в своем Telegram-канале

Новая атака на ФОПы. Как Шмыгаль хочет досадить бизнесу © kmu.gov.ua Денис] Шмыгаль на заседании правительства», — говорится в сообщении депутата, который уже традиционно присутствует на заседаниях правительства.

Ранее предприниматели на митингах требовали разъяснений, почему работать запретили, а налоги и аренду не отменили, цены на коммунальные услуги повысили, коронавирус распространяется, а лечение платное.

На Украине последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Второй день подряд фиксируется рекордное число смертей с начала пандемии. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп.

Согласно результатам соцопроса, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.