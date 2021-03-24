Мэр Киева Виталий Кличко допустил прекращение работы общественного транспорта в случае ухудшения эпидемической ситуации в городе. Об этом он заявил на брифинге 23 марта

«Он в столице работает — по определенному регламенту и с соблюдением норм безопасности. С наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. И здесь бы я хотел подчеркнуть, что общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или по неотложным делам. Для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города. Толпы в транспорте — это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами, которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса», — сказал мэр Киева.

«Коронавирус никуда не делся». Предприниматели Украины против нового локдауна © REUTERS, Gleb Garanich

При этом мэр отметил, что в том случае, если ситуация с коронавирусом не улучшится, правительство будет принимать решение о прекращении движения общественного транспорта.

«Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Когда не работало метро, ​​а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам. И также напомню, что по ограничениям "красной" зоны учреждения, организации, предприятия некритических сфер должны перевести сотрудников на удаленную работу», — добавил Кличко.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.