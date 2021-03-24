Экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол, обвиняемая по делу о поджоге офиса «Партии регионов», провела отдых на море. Об этом она сообщила в Facebook 24 марта

Татьяна Черновол: кто она © Facebook, Владимир Струмковский написала Черновол.

Позже она пообещала поделиться фотографиями и рассказать о приключениях «на путях Хемингуэя».

Ранее, в декабре 2020 года, Госбюро расследований предъявило Черновол обвинение в убийстве сотрудника офиса «Партии регионов» Владимира Захарова семь лет назад. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Экс-депутат призналась в поджоге офиса, но отрицает свою причастность к убийству.

Активисты Евромайдана вместе с Татьяной Черновол ворвались в офис «Партии регионов» на Липской улице Киева 18 февраля 2014 года. По призыву Черновол, о чем свидетельствует сохранившаяся видеозапись, радикалы забросали офис бутылками с зажигательной смесью.