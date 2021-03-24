Депутат Верховной Рады Николай Тищенко избран председателем Закарпатской областной организации «Слуги народа». Такая информация приводится 24 марта на сайте партии

На этом посту он сменил однопартийца, депутата Игоря Кривошеева.

«Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа". Временной главой организации назначили народного депутата от "Слуги народа" Лесю Забуранную», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на съезде партии 13 марта был утвержден новый Устав партии и созданы новые органы управления — политический совет и Национальный совет общин. Лерос рассказал, как член «банды Зеленского» Тищенко обманул банк на $2 млн © скриншот с видео "NEWSONE"

В состав Нацсовета автоматически входят председатели всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и так называемой Крымской республиканской организации.

Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.