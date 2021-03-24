На этом посту он сменил однопартийца, депутата Игоря Кривошеева.
«Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа". Временной главой организации назначили народного депутата от "Слуги народа" Лесю Забуранную», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на съезде партии 13 марта был утвержден новый Устав партии и созданы новые органы управления — политический совет и Национальный совет общин.
В состав Нацсовета автоматически входят председатели всех областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских организаций и так называемой Крымской республиканской организации.
Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.