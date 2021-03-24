Глава Института нацпамяти Антон Дробович рассказал о планах по декоммунизации памятника Щорсу и моста им. академика Патона. Его интервью на днях опубликовал ChasNews

Исторический миф: начдив Николай Щорс убит красными за любовь к Украине © historylost.ru

«Когда на ВДНХ хотели создать комплекс, куда бы переместили наиболее знаковые памятники искусства, которые являются одновременно элементами пропаганды тоталитарного режима, тогда обсуждали, чтобы туда "переехал" и Щорс. Но не нашлось средств на создание этого парка, и, соответственно, Щорса некуда перевозить. Разве что в Спадщанский лес на Сумщине, где есть парк советского периода, но это тоже ценный процесс», — сказал Дробович.

Он также заявил о готовности «решить вопрос» с коммунистической символикой на мосту Патона через Днепр. По его словам, о ее ликвидации ведутся переговоры с органами местного самоуправления, поскольку идет реконструкция моста.

Что касается звезд на павильонах ВДНХ в Киеве, то они не подпадают под декоммунизацию, отметил Дробович.

Ранее памятник красному командиру Гражданской войны Николаю Щорсу не раз страдал от рук вандалов. Сообщалось, что после его повреждения монумент не удастся перенести на новое место.