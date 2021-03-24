В Харьковской области обнаружили хранилище с оружием «российского» производства. Об этом в среду, 24 марта, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ)

Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий выявили у задержанного военного из Луганской Народной Республики (ЛНР) заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу неподалеку от Харькова.

Блицкриг Зеленского. Решится ли Украина наступать в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

По словам представителей спецслужбы, оружие должно было использоваться для организации терактов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.