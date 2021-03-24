Сотрудники спецслужбы во время проведения следственно-оперативных действий выявили у задержанного военного из Луганской Народной Республики (ЛНР) заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу неподалеку от Харькова.
В результате поисков был обнаружен схрон с оружием российского производства, в котором находились реактивные штурмовые гранаты РШГ-1, противопехотные мины МОН-50 и другое, утверждают в СБУ.
По словам представителей спецслужбы, оружие должно было использоваться для организации терактов.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия для установления лиц, причастных к организации преступления.