В Украинском институте нацпамяти нашли меценатов для финансирования декоммунизации киевского монумента «Родина-мать», не хватает только решения властей. Об этом сказал глава института Антон Дробович в интервью ChasNews 22 марта

По словам Дробовича, на демонтаж советского герба с серпом и молотом с щита «Родины-матери» потребуется примерно год.

Он подчеркнул, что вопрос решится, когда будет четкое решение либо Министерства культуры и информационной политики, либо Кабинета министров. Киевская "Родина-мать" – неприступный символ Победы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Относительно "Родины-матери" прежде всего нужно четкое решение правительства или министерства, которое будет для музея отправной точкой. Более того, мы провели консультации, даже нашли меценатов, готовых помочь с демонтажом герба со щита на монументе. Единственное, что из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительству было не до того», — заявил Дробович.

Глава Института нацпамяти отметил, что пока не решено, какое изображение появится на щите в будущем. Сейчас, напомнил Дробович, «по ночам "Родина-мать" становится патриоткой» — на щит проецируется орнамент вышиванки и герб Украины.

Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причём коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысячи памятников.