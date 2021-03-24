Следственные действия против компаний, связанных с украинскими олигархами, — это показательные действия президента Владимира Зеленского перед западными партнерами, в первую очередь перед новой администрацией Байдена. Об этом рассказал замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Зеленский сможет пугать своих оппонентов роспуском Верховной Рады © Facebook, Кирилл Молчанов Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается. К тому же офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому.

Зеленский решил устроить наезд на олигархов, показав, что он в доме хозяин, что он не марионетка олигархов и что он их прессует, пояснил эксперт.

«Но по факту за этой ширмой скрывается то, что все тендеры все равно выигрывают фирмы, связанные с Ахметовым или с Коломойским. У Ахметова все равно останутся схемы, связанные с углем, а у Коломойского — с электроэнергией», — указал Молчанов.

Это попытка показать украинскому обществу, которое сильно не любит олигархов, что страной управляет якобы народный президент, который с ними усиленно борется, добавил политолог.

Если бы Зеленский реально хотел противостоять олигархам, он бы «загнал их за Можай», как это сделал президент России Владимир Путин в начале 2000-х, заключил собеседник издания.

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