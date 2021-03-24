Масштабного наступления и полной зачистки Донбасса украинской армией не будет. Об этом в в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Также надо понимать, что наступление в городской застройке вызовет новую гуманитарную катастрофу. Если с разгона ВСУ врежется в Горловку, в Донецк, в Ясиноватую, то надо ждать большие потоки людей на дорогах Донбасса. Учитывая высокую плотность населения, это может вызвать сильное гуманитарное напряжение», — считает Владлен Татарский.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».