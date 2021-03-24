Причиной смерти военнослужащей, которая скончалась во вторник в Одесской области спустя два дня после вакцинации от коронавируса, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Выводы судмедэкспертизы 24 марта обнародовал Минздрав Украины в Facebook

«Ей также установили атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья (МОЗ) сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы МОЗ.

Военнослужащая получила прививку вакциной Covishield 21 марта. После прививки, по состоянию на утро 23 марта, украинка на самочувствие не жаловалась. Спустя три дня она скончалась в Одесской области.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Covishield — индийский аналог вакцины AstraZeneca. На сегодняшний день в мире зафиксировано несколько случаев смерти людей после прививки этой вакциной. Предположительно, препарат может вызывать тромбоз. Именно оторвавшийся тромб рассматривался как одна из возможных причин смерти украинской военнослужащей под Одессой.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.