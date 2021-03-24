Украинскому олигархическому кооперативу следует приготовиться к достаточно жесткому наступлению «заокеанского чужого» на их интересы, который будет пытаться сбить их с командных позиций. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Если Вашингтон будет жарить Зеленского на медленном огне, то Коломойский организует фастфуд © Facebook, Золотарев Андрей Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается. К тому же Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому.

Эксперт подчеркнул, что эта угроза касается всех, независимо от того, насколько тот или иной олигарх хочет быть полезным нынешней власти и демонстрирует свою готовность помогать.

«И Ахметов не исключение. С ним та же ситуация, что и с Коломойским, чьи беспределы в бизнесе терпели, но как только у него появились очень большие политические амбиции, оказалось, что он браконьер и беспредельщик», — указал Золотарев.

Однако, добавил политолог, позиции Ахметова посильнее, чем позиции Коломойского, потому что почти 30% украинской экономики — это бизнес Ахметова, и одно неосторожное движение может привести к тяжелейшим последствиям для страны.

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