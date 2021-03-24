Ранее силовики провели в помещениях компаний лидера украинского списка Forbes Рината Ахметова следственные действия. Было ли это обыском или выемкой документов, пока не сообщается. К тому же Офис генпрокурора объявил подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам «Приватбанка», принадлежавшего Игорю Коломойскому.
Эксперт подчеркнул, что эта угроза касается всех, независимо от того, насколько тот или иной олигарх хочет быть полезным нынешней власти и демонстрирует свою готовность помогать.
«И Ахметов не исключение. С ним та же ситуация, что и с Коломойским, чьи беспределы в бизнесе терпели, но как только у него появились очень большие политические амбиции, оказалось, что он браконьер и беспредельщик», — указал Золотарев.
Однако, добавил политолог, позиции Ахметова посильнее, чем позиции Коломойского, потому что почти 30% украинской экономики — это бизнес Ахметова, и одно неосторожное движение может привести к тяжелейшим последствиям для страны.
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