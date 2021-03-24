КВСЗ — крупнейшее предприятие Украины по производству подвижного состава для железных дорог, выпускает локомотивы, вагоны и поезда метро.
«По итогам года ПАО КВСЗ планирует всю полученную прибыль направить на развитие предприятия и не выплачивать дивиденды, как и годом ранее», — говорится в сообщении.
В 2020 году завод сократил выпуск грузовых вагонов на 70% — до 1569 единиц. В 2019 году чистая неконсолидированная прибыль КВСЗ составила 828,9 млн грн, что на 70% больше, чем в 2018 году.
Государство практически не дает предприятию заказы на обновление парка вагонов и локомотивов государственной «Укрзализныци», несмотря на то что изношенность подвижного состава достигла уровня 80% из 85 тыс. единиц.
То есть менять нужно порядка 68 тыс. единиц, большая часть из которых — грузовые и пассажирские вагоны. Однако за 2020 год государство заказало на КВСЗ всего 18 вагонов.
Комментируя эту «подачку», украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что «предприятия должны видеть, как им дальше жить», дав понять, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».