Компания «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ) завершила 2020 год с чистой прибылью в размере 99 млн грн, что в восемь раз меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании

КВСЗ — крупнейшее предприятие Украины по производству подвижного состава для железных дорог, выпускает локомотивы, вагоны и поезда метро.

«По итогам года ПАО КВСЗ планирует всю полученную прибыль направить на развитие предприятия и не выплачивать дивиденды, как и годом ранее», — говорится в сообщении.

«Укрзализныця» под пятой Сороса. По Ахметову и Саакашвили нанесли очередной удар © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Государство практически не дает предприятию заказы на обновление парка вагонов и локомотивов государственной «Укрзализныци», несмотря на то что изношенность подвижного состава достигла уровня 80% из 85 тыс. единиц.

То есть менять нужно порядка 68 тыс. единиц, большая часть из которых — грузовые и пассажирские вагоны. Однако за 2020 год государство заказало на КВСЗ всего 18 вагонов.

Комментируя эту «подачку», украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что «предприятия должны видеть, как им дальше жить», дав понять, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».