«Данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно соблюдать дистанцию. То есть когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты», — пояснил Бондаренко.
Накануне Кабинет министров запретил украинцам ходить по территории общего пользования в «красных зонах» без защитных масок, в том числе в Киеве.
К территории общего пользования на Украине относятся парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки, памятники культурного и исторического наследия, площади, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, а также пляжи и кладбища.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Второй день подряд фиксируется рекордное число смертей с начла пандемии. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.