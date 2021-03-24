Требование носить медицинские маски в парках и на улице касается лишь тех мест, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Об этом 24 марта в эфире «Украина 24» заявил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко

В Киеве полицейский избил женщину без маски и нарвался на увольнение © кадр из видео "Киев оперативный"

Накануне Кабинет министров запретил украинцам ходить по территории общего пользования в «красных зонах» без защитных масок, в том числе в Киеве.

К территории общего пользования на Украине относятся парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки, памятники культурного и исторического наследия, площади, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, а также пляжи и кладбища.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения. Второй день подряд фиксируется рекордное число смертей с начла пандемии. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.