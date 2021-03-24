Бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной Рады Николай Рудьковский заявил, что к его вывозу в РФ якобы причастен депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном 24 марта

Рудьковский обвинил Нестора Шуфрича и депутата от «Слуги народа», экс-главу компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского в воровстве средств «Нефтегаздобычи».

Также, по его мнению, они причастны к его вывозу в РФ. Отсидевший в РФ экс-министр заявил о готовности воевать за Украину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Я глубоко убежден, и я вам говорю сейчас, что эти два народных депутата — Семинский и Шуфрич — причастны к тому, что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет», — заявил Рудьковский.

Шуфрич опроверг заявления экс-министра. По его словам, Рудьковский таким образом пытается избежать ареста и ответственности в уголовном деле, в рамках которого он подозревается в организации похищения своего партнера Семинского.

Депутат от ОПЗЖ заявил, что будет требовать от Рудьковского доказательств или ответственности за сказанное.