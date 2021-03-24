Рудьковский обвинил Нестора Шуфрича и депутата от «Слуги народа», экс-главу компании «Нефтегаздобыча» Олега Семинского в воровстве средств «Нефтегаздобычи».
Также, по его мнению, они причастны к его вывозу в РФ.
«Я глубоко убежден, и я вам говорю сейчас, что эти два народных депутата — Семинский и Шуфрич — причастны к тому, что меня вывезли в Российскую Федерацию, что меня там прессовали и представители главного следственного управления, и криминалитет», — заявил Рудьковский.
Шуфрич опроверг заявления экс-министра. По его словам, Рудьковский таким образом пытается избежать ареста и ответственности в уголовном деле, в рамках которого он подозревается в организации похищения своего партнера Семинского.
Депутат от ОПЗЖ заявил, что будет требовать от Рудьковского доказательств или ответственности за сказанное.