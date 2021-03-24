Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в доме внештатного агента Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Евгения Шевченко. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook 24 марта

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Позднее он обновил пост, уточнив, что по итогу обыска ничего незаконного у него не обнаружили, а также конкретизировал, что его обвиняют в «подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападении на предприятия, запугивании населения, провокации военного конфликта».

По словам агента НАБУ, речь идет о событиях 2018 года, когда он с другими ветеранами планировал создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности Госдепа США в Сирии и Афганистане. Но планы так и не были реализованы из-за того, что в конце 2018 года США уменьшили присутствие своего контингента в этих странах, отметил Шевченко.

Ранее Шевченко дал интервью расследователям Bellingcat о провале спецоперации по делу «вагнеровцев», а на следующий день сообщил, что его автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку.

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.