Название городского стадиона Львова можно было бы продавать на коммерческих торгах разным компаниям. Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в интервью Galinfo 23 марта

Так Садовый прокомментировал идею переименовать стадион «Арена Львов» в честь националиста Степана Бандеры. По его словам, эта идея неоригинальна. Власти хотят присвоить «Арене Львов» имя Степана Бандеры © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк

Градоначальник напомнил, что переименование стадиона в Тернополе в честь другого лидера украинских националистов середины прошлого века Романа Шухевича ранее вызвало скандал.

«Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на пять лет продать компании Adidas, на пять лет — Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги», — сказал Садовый.

Он отметил, что городские власти планировали так поступить еще на этапе постройки стадиона, но затем «государство решило заняться этим процессом самостоятельно», и его финансовые показатели пошли вниз.

Ранее депутаты Львовского облсовета обратились в правительство Украины с просьбой переименовать стадион «Арена Львов» в «"Арена Львов" имени Степана Бандеры».

Бандера и Шухевич в годы Второй мировой войны сотрудничали с нацистами, из-за чего идею называть спортивные объекты в их честь вызывает критику со стороны историков и части украинцев, которые не приемлют национализм.