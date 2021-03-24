Рекомендации призваны разъяснить производителям мороженого, как выполнять требования законодательства по безопасности и отдельным показателям качества пищевых продуктов. Они содержат пошаговые инструкции, касающиеся состояния помещений и коммуникаций на мощностях; безопасности воды, льда, пара; чистоты поверхностей; здоровья и гигиены персонала; маркировки пищевых продуктов и тому подобное.
«Это поможет производителям избежать ошибок и необоснованных затрат при внедрении системы НАССР (международная система стандартов безопасности. — Ред.), построить эффективную систему НАССР и чувствовать себя уверенно во время прохождения мероприятий официального контроля. Мы как потребители тоже будем иметь выгоду от этого — мороженое будет не только вкусным, но и безопасным», — сказал заместитель министра Сергей Глущенко.
На днях руководитель центра экспертиз «Тест» Валентин Безрукий рассказал, что на Украине повсеместно торгуют поддельным молоком и сливочным маслом. Фальсификат невозможно отличить по внешнему виду, цене или даже вкусу. Причем торгуют им не только большие сети, но и бабушки на рынках.