Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило рекомендации для операторов рынка пищевых продуктов, в управлении которых находятся мощности по производству и обороту мороженого. Об этом 23 марта сообщили на сайте ведомства

В Белоруссии придумали мясное мороженое - видео © Pixabay

«Это поможет производителям избежать ошибок и необоснованных затрат при внедрении системы НАССР (международная система стандартов безопасности. — Ред.), построить эффективную систему НАССР и чувствовать себя уверенно во время прохождения мероприятий официального контроля. Мы как потребители тоже будем иметь выгоду от этого — мороженое будет не только вкусным, но и безопасным», — сказал заместитель министра Сергей Глущенко.

На днях руководитель центра экспертиз «Тест» Валентин Безрукий рассказал, что на Украине повсеместно торгуют поддельным молоком и сливочным маслом. Фальсификат невозможно отличить по внешнему виду, цене или даже вкусу. Причем торгуют им не только большие сети, но и бабушки на рынках.