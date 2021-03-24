В Индии выявили новый штамм коронавируса с двойной мутацией. В настоящее время специалисты выясняют, насколько он опасен, передает агентство Reuters 24 марта

Украинские предприниматели вышли на протест из-за локдауна © suspilne.media

Там заявляют, что секвенирование и анализ образцов из штата Махараштра выявили мутации, которые не соответствуют занесенным ранее в каталог вариантам.

В ведомстве также добавили, что число заболевших и летальных случаев от COVID-19 в Индии стремительно растет.