«Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах (Индии. — Ред.), — рассказали в Министерстве здравоохранения страны.
Там заявляют, что секвенирование и анализ образцов из штата Махараштра выявили мутации, которые не соответствуют занесенным ранее в каталог вариантам.
В ведомстве также добавили, что число заболевших и летальных случаев от COVID-19 в Индии стремительно растет.