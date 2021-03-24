Украина, хотя и выступает против авторитарных государств, применяет те же методы. Об этом в интервью РИА Новости 24 марта заявила депутат Европарламента Виржиния Жорон, против которой накануне ввел санкции президент украинского государства Владимир Зеленский

На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva Владимир Зеленский 23 марта ввел санкции против трех депутатов Европарламента, граждан Франции Виржинии Жорон, Жан-Лина Лакапеля и Филиппа Оливье, посетивших Севастополь в июле прошлого года. Депутаты представляют крайне правую политическую группу «Идентичность и демократия».

«Эти украинские санкции не лишили меня сна. Эти санкции нелепы и контрпродуктивны. Украина заявляет, что выступает против авторитарных государств, и применяет те же меры», — сказала Жорон.

Кроме того, евродепутат назвала непоследовательной языковую политику Украины, которая считает себя демократической страной.

Санкции предполагают трехлетний запрет на въезд на Украину, вывод капиталов из страны и ограничение права распоряжаться и пользоваться принадлежащим имуществом.

Жорон призналась, что у нее нет «ни банковских счетов, ни инвестиций, ни летней резиденции на Украине», поэтому этот запрет на неё никак не повлияет. Спустя три года она надеется приехать на Украину.

Кроме того, Владимир Зеленский 23 марта вел в действие решение СНБО о национализации предприятия "Мотор Сич".