Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд, под вопросом поставки китайской вакцины от COVID-19.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года», — говорится в тексте указа.
Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу с момента его публикации.
11 марта Данилов заявил, что «Мотор Сич» вернут в собственность государства. По его словам, это будет сделано «законным и конституционным» способом.
МИД КНР, в свою очередь, потребовал защитить права китайских инвесторов, которые намерены отстаивать свои интересы в суде и «опозорить Украину перед международным сообществом».
Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.
В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.
В январе Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая оперативно ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.
Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и вмеждународные инстанции.
Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.