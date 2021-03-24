«Прокуроры в деле эксперта Дудкина сделали вид, что не понимают русского языка. Человек остается в СИЗО. Уверен, что эти "шутники" дома вполне общаются по-русски. И убежден: они думают, что их никто за этот беспредел догонять никогда не станет», — написал политик.
Суд должен был рассмотреть апелляцию на меру пресечения Дудкину, но заседание перенесли на 12 апреля. К этому времени защита должна найти переводчика.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила политэксперту о подозрении, обвинив его в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб». До этого Дудкин заявил, что правоохранители проводят обыск у него дома по обвинению в госизмене.