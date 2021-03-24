Апелляционный суд Киева оставил политического эксперта Юрия Дудкина в СИЗО до 12 апреля, так как прокуроры якобы не понимают русский язык. Об этом лидер Партии Шария, блогер Анатолий Шарий, сообщил в своем Telegram-канале 23 марта

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Суд должен был рассмотреть апелляцию на меру пресечения Дудкину, но заседание перенесли на 12 апреля. К этому времени защита должна найти переводчика.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила политэксперту о подозрении, обвинив его в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб». До этого Дудкин заявил, что правоохранители проводят обыск у него дома по обвинению в госизмене.