Украинские военные провели учения на границе с Крымом. Об этом в среду, 24 марта, сообщила пресс-служба вооруженных сил страны

«Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», — говорится в сообщении на сайте Вооруженных сил Украины.

Стешин: что уготовила Россия для ВСУ? © кадр видео Украина.ру Сергей Наев заявил, что артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.

«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч"», — сказал Наев.

Кроме того, по его словам, в ходе учений проводился мониторинг воздушной обстановки и распознавание воздушных объектов условного противника.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.