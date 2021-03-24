Украина планирует победить эпидемию туберкулеза до 2030 года. Об этом 24 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Новорожденные украинцы остались без прививки от туберкулеза © Facebook, Максим Степанов

#COVID19 – не привід забувати про інші хвороби. Сьогодні – Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. 🇺🇦 підтримала намір @UN подолати епідемію недуги до 2030 р. В 🇺🇦 захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%. @WHO #WorldTBDay pic.twitter.com/waqORrn5S8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Ранее сообщалось, что 11 марта на Украину поставили новую партию вакцин против туберкулеза (БЦЖ). Доставку обеспечили в ЮНИСЕФ. Первая партия, которая уже поступила, составляет 450 тысяч доз. Ожидается вторая — 640 тысяч доз — через некоторое время.

На днях сообщалось, что на Украине в феврале зарегистрировали 1434 случая туберкулеза, из них большинство — новые больные. Всего в прошлом месяце от туберкулеза лечились 12 174 человека.