Женой британского полицейского Уэйна Казенса, подозреваемого в похищении и убийстве соотечественницы Сары Эверард, оказалась гражданка Украины Елена Сухоребра, она могла быть соучастницей преступления. Об этом 24 марта сообщает «24 канал»

Ранее, 3 марта, в Великобритании пропала 33-летняя Сара Эверард. Полицейского Уэйна Казенса задержали 9 марта по подозрению в похищении и убийстве. На следующий день в парке недалеко от его дома обнаружили тело.

Выяснилось, что жена задержанного полицейского — уроженка Кировоградской области Украины, 30-летняя Елена Казенс (Сухоребра). Казенс познакомился с ней в интернете. Страшная месть: украинка устроила пожар в отеле © -gregg- / flickr

Украинке выдвинули подозрение в соучастии убийству. Однако на следующий день ее выпустили под залог, как мать двоих детей. После задержания мужа Елене стали угрожать в соцсетях, ей с детьми пришлось переехать в другой дом.

Мать Елены, 70-летняя Нина Сухоребра, рассказала СМИ, что зять не раз приезжал на Украину и она также гостила в семье дочери в Англии. Она заявляет, что Казенс, по ее мнению, не мог быть причастен к убийству.