Ранее, 3 марта, в Великобритании пропала 33-летняя Сара Эверард. Полицейского Уэйна Казенса задержали 9 марта по подозрению в похищении и убийстве. На следующий день в парке недалеко от его дома обнаружили тело.
Выяснилось, что жена задержанного полицейского — уроженка Кировоградской области Украины, 30-летняя Елена Казенс (Сухоребра). Казенс познакомился с ней в интернете.
Украинке выдвинули подозрение в соучастии убийству. Однако на следующий день ее выпустили под залог, как мать двоих детей. После задержания мужа Елене стали угрожать в соцсетях, ей с детьми пришлось переехать в другой дом.
Мать Елены, 70-летняя Нина Сухоребра, рассказала СМИ, что зять не раз приезжал на Украину и она также гостила в семье дочери в Англии. Она заявляет, что Казенс, по ее мнению, не мог быть причастен к убийству.