Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что президент Владимир Зеленский и его Офис причастны к коррупции на высшем уровне. Он заявил об этом в эфире телеканала «Прямой» 23 марта

Зеленский потребовал защиты для обличителей коррупции © president.gov.ua

Он напомнил, что президент признал, что в процессе реализации программы «Большое строительство» 30-40% бюджетов проектов «исчезали по карманам», однако никакой информации об уголовных делах и наказаниях впоследствии не сообщалось.

Экс-министр также сослался на главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который недавно сообщил, что государственный бюджет и плательщики налогов каждый год теряют 37 миллиардов долларов. Как отметил Омелян, заявление было сделано публично, но, вопреки ожиданиям, на совещании с президентом эту информацию не обсуждали.