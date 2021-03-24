«Нет на Банковой какого-то отдельного Офиса имени [главы ОП Андрея] Ермака или [первого помощника президента Сергея] Шефира, которые занимаются грязными делами, а Зеленский о них не знает. К большому сожалению, у нас есть простая ситуация — Зеленский превратил Банковую в ОПГ. И он руководит этой преступной группировкой, которая обдирает страну», — заявил Омелян.
Он напомнил, что президент признал, что в процессе реализации программы «Большое строительство» 30-40% бюджетов проектов «исчезали по карманам», однако никакой информации об уголовных делах и наказаниях впоследствии не сообщалось.
Экс-министр также сослался на главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который недавно сообщил, что государственный бюджет и плательщики налогов каждый год теряют 37 миллиардов долларов. Как отметил Омелян, заявление было сделано публично, но, вопреки ожиданиям, на совещании с президентом эту информацию не обсуждали.