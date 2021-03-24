Глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев поделился своими впечатлениями от недельного пребывания в японском госпитале, в котором он проходит лечение от коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта сообщило украинское издание «Сегодня»

ЧП государственного масштаба. Смерть после прививки под Одессой © РИА Новости, Павел Бедняков | Перейти в фотобанк Андрея Тарана.

Последний хотел на встрече со своим коллегой Нобуо Киси предложить японской стороне поучаствовать в «Крымской платформе» — инициированном президентом Владимиром Зеленским формате переговоров о статусе Крыма.

Однако встрече помешал коронавирус, обнаруженный у Гусева.

«Сатурация и температура в норме. Хочу коротко вам показать, как выглядит палата в госпитале в Японии — она достаточно скромная. Но здесь есть все необходимое. Есть комната, где можно сходить в туалет и принять душ», — рассказал он.

Руководитель оборонного концерна надеется, что его тесты в ближайшие дни покажут отрицательный результата.

За сутки на Украине зафиксировали 342 летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии из-за осложнений от коронавируса на Украине скончались 30 773 человека.