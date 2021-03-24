«Митрополит» Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Владислав Махота) так называемой Православной церкви Украины скончался в возрасте 55 лет от осложнений, которые дал коронавирус. Об этом 24 марта сообщает «Общественное», ссылаясь на архимандрита Даниила Тарнавского

По его словам, Антоний лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом. Похороны «митрополита» состоятся в Хмельницком. Дата и время пока неизвестны.

В 2018 году Антоний вместе с другими архиереями принял участие в объединительном соборе в храме Святой Софии. В раскольнической Православной церкви Украины был заместителем председателя Синодальной уставной комиссии. «За водку и за низкую мораль»: украинский раскольник из ПЦУ стал звездой шансона © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Ранее старейший после Вселенского патриарха Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ. Томос подписал Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года. Кроме того, Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью на Украине.

РПЦ не признала так называемую независимую украинскую церковь. Польская автокефальная православная церковь также отказалась признавать ПЦУ.