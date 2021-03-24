Украинский стоматолог, экс-волонтёр АТО Юрий Юрасюк скончался на отдыхе в Египте из-за осложнений коронавируса — ему несколько раз отказали в госпитализации. Об этом 24 марта сообщает «Обозреватель»

По словам жены стоматолога Ольги Юрасюк, вскоре после начала отпуска ее муж почувствовал недомогание. Мужчину отвезли в госпиталь на КТ, где выяснили, что у него двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус, однако не госпитализировали.

Юрасюка изолировали в другом номере гостиницы. Когда появился положительный анализ на коронавирус, его снова забрала в больницу скорая, но затем мужчину привезли обратно в отель. Прошел все круги ада. Смерть известного украинского волонтера обрастает скандальными подробностями © inforesist.org

Когда спустя несколько дней состояние Юрасюка ухудшилось — он кашлял кровью и тяжело дышал, его забрали в больницу. Вскоре от осложнений коронавируса пострадали внутренние органы, и он скончался.

«Посольство Украины прислало нам своего представителя. Он выражал свои соболезнования, но по сути ничем нам не помог. Я просила узнать в госпитале, в каком состоянии муж поступил к ним и чем его лечили. Но представитель сказал, что некомпетентен в этих вопросах. А когда я обратилась с просьбой перевести рапорт, который прислали нам на английском языке, то и тут он не смог помочь», — рассказала Ольга Юрасюк.

Отмечается, что Юрасюк бесплатно лечил зубы детям участников так называемой АТО и доставлял в зону конфликта вещи для военных.