В Херсоне молодой человек в медформе, представляющийся фельдшером, делает неизвестные прививки местным жителям и животным. Об этом херсонка Елена Ярема сообщила на днях в Facebook-группе «Херсон. Шуменский»

Украинский фельдшер из-за снежных заносов нес пациента на спине 2 км © пресс-служба ВС Украины

К посту Ярема приложила видео, снятое на ул. Лавренева, на котором указанный молодой человек готовится сделать укол мужчине.

Комментаторы написали, что знают этого подростка: «Это тот странный мальчик, который еще и в полицейского одевается?», «Осенью с пожарным словили его с другом при поджоге камыша. Пожарные провели беседу и сказали, что уже делали это неоднократно. Родителям нужно обратить внимание», «Он по Димитрова каждый день ходит и постоянно возле первой гимназии», «Этот фельдшер учился с моим сыном в одном классе, ему 15-16 лет», «Если это тот, о ком я думаю, то он ходит во дворах Лавренева, 27, этот подросток с отклонениями, он все время то полицай, то вечером уже врач, ходит с папкой и какими-то бумагами, при этом со всеми детьми во дворе», «Я его тоже вижу частенько. Возле стоянки Лавренева, 26. То фельдшер, то полицейский… Главное, вид очень серьезный! Может, ему нужна помощь психолога? Или психиатра?».

При этом многие убеждены, что с этой ситуацией ничего поделать нельзя: «Я уже сбилась со счета, сколько комментаторов возмутились, что не вызвана полиция. Что они ему сделают? Парню 15-16 лет. Проведут очередную беседу с родителями? Если у родителей хватает ума снабжать его реквизитом для его "игр", то там уже никакие беседы не помогут… Стражи порядка, видимо, таки ничего не смогут с ним сделать, пока этот парниша не натворит очень серьезных дел», «Этот молодой человек живет на Лавренева, 27. В этом дворе его все знают и всегда вызывают полицию, но ему ничего не могут сделать по нашим законам», «Просто этого человека нужно обходить стороной, не думаю, что о его проблеме не знают те, кто по долгу службы этим должен заниматься», «Он живет в нашем дворе, вызывали сто раз полицию, никто ничего не делает, родители за ним не смотрят, он может бродить и ночью. Это уже годами длится».